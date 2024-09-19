В списке – десятки танков Leopard 1 A5: Германия передала Украине большой пакет помощи
Германия передала Украине новый большой пакет военной помощи. В него, среди прочего, вошли танки Leopard 1 A5, дроны и более 60 тысяч боеприпасов калибра 155 мм.
Об этом сообщила пресс-служба правительства страны. Также Германия усилит противовоздушную оборону Украины самоходными зенитными установками GEPARD и РЛС воздушного осмотра TRML-4D.
В новый пакет помощи вошли:
- 22 танка Leopard 1A5;
- 22 противоминных автомобиля для защиты от засад (MRAP);
- 5 гусеничных вездеходов Bandvagn 206;
- один гусеничный транспортер повышенной проходимости Warthog;
- три самоходных зенитных установки GEPARD с запасными частями;
- две радиолокационные станции воздушного наблюдения TRML-4D;
- 10 пулеметов MG3 с 500 запасными стволами;
- 12 самоходных гаубиц PzH 2000
- 1 млн боеприпасов к огнестрельному оружию
- 61 тысяча боеприпасов калибра 155 мм.
Германия также передала Украине значительное количество дронов, среди которых:
- 30 разведывательных беспилотников VECTOR с запасными частями,
- 20 разведывательных беспилотников RQ-35 HEIDRUN,
- 20 беспилотных надводных аппаратов,
- 12 разведывательных беспилотников SONGBIRD,
- 6 дронов Hornet XR.
Кроме этого, в пакет помощи вошли три мостоукладочных танка BEAVER с запасными частями, одна бронированная инженерная машина DACHS, шесть танков для разминирования WISENT 1 с запасными частями, 16 наземных радиолокационных станций наблюдения, 112 автомобилей (грузовики, микроавтобусы, вездеходы) и другое оборудование.
Ранее канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия не будет снабжать Украину высокоточным оружием большой дальности в будущем. На позицию Берлина не повлияют решения партнеров по НАТО по поводу такой военной помощи для нашей страны.
Напомним, что румынский президент Клаус Йоханнис 18 сентября просил разрешение у парламента создать учебный центр подготовки украинских морских пехотинцев на территории Румынии. Это предложение было сделано в рамках договоренностей Контактной группы по обороне Украины (Рамштайн).
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