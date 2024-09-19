В списке – десятки танков Leopard 1 A5: Германия передала Украине большой пакет помощи

Германия передала Украине новый большой пакет военной помощи. В него, среди прочего, вошли танки Leopard 1 A5, дроны и более 60 тысяч боеприпасов калибра 155 мм.

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Об этом сообщила пресс-служба правительства страны. Также Германия усилит противовоздушную оборону Украины самоходными зенитными установками GEPARD и РЛС воздушного осмотра TRML-4D.

В новый пакет помощи вошли:

22 танка Leopard 1A5;

22 противоминных автомобиля для защиты от засад (MRAP);

5 гусеничных вездеходов Bandvagn 206;

один гусеничный транспортер повышенной проходимости Warthog;

три самоходных зенитных установки GEPARD с запасными частями;

две радиолокационные станции воздушного наблюдения TRML-4D;

10 пулеметов MG3 с 500 запасными стволами;

12 самоходных гаубиц PzH 2000

1 млн боеприпасов к огнестрельному оружию

61 тысяча боеприпасов калибра 155 мм.

Германия также передала Украине значительное количество дронов, среди которых:

30 разведывательных беспилотников VECTOR с запасными частями,

20 разведывательных беспилотников RQ-35 HEIDRUN,

20 беспилотных надводных аппаратов,

12 разведывательных беспилотников SONGBIRD,

6 дронов Hornet XR.

Кроме этого, в пакет помощи вошли три мостоукладочных танка BEAVER с запасными частями, одна бронированная инженерная машина DACHS, шесть танков для разминирования WISENT 1 с запасными частями, 16 наземных радиолокационных станций наблюдения, 112 автомобилей (грузовики, микроавтобусы, вездеходы) и другое оборудование.

Ранее канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия не будет снабжать Украину высокоточным оружием большой дальности в будущем. На позицию Берлина не повлияют решения партнеров по НАТО по поводу такой военной помощи для нашей страны.

Напомним, что румынский президент Клаус Йоханнис 18 сентября просил разрешение у парламента создать учебный центр подготовки украинских морских пехотинцев на территории Румынии. Это предложение было сделано в рамках договоренностей Контактной группы по обороне Украины (Рамштайн).

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