В Сумской области пограничники приземлили 'шахед' из стрелкового оружия

В ночь на 6 апреля воины Сил обороны сбили 13 ракет и 40 дронов, которыми Россия атаковала Украину. По меньшей мере один "Шахед", который враг направил на Сумщину, сбили украинские пограничники, сделали они это с помощью стрелкового оружия.

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Также они уничтожили шесть FPV-дронов, запущенных россиянами. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

"На Сумщине пограничники приземлили "Шахед" из стрелкового оружия, нашли остатки еще одного, сбитого накануне. Кроме того, подстрелили шесть FPV-дронов, один из которых – на оптоволокне", – говорится в сообщении.

Всего над Сумщиной удалось приземлить 9 вражеских БПЛА типа "Шахед".

Всего в ночь на 6 апреля Россия направила на Украину 132 средства воздушного нападения, в том числе 23 ракеты разных типов и 109 ударных БпЛА и беспилотников-имитаторов. Силы ПВО сбили 53 воздушных целей: 13 ракет и 40 ударных дронов. Еще 53 вражеских беспилотника были локационно потеряны.

В результате вражеской атаки пострадали Киевщина, Сумщина, Харьковщина, Хмельнитчина, Черкасщина и Николаевщина.

Напомним, ночью против 6 апреля оккупанты атаковали Сумы беспилотниками. Под ударом оказалась гражданская инфраструктура. В результате обстрела возник пожар на одном из предприятий города.

Тем временем в Киеве после утреннего баллистического удара нашли тело погибшего, еще три человека получили ранения. В местах попадания вспыхнули пожары, есть разрушения в трех районах столицы.

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