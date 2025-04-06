Оккупанты атаковали Сумы беспилотниками: возник масштабный пожар. Фото

В ночь на 6 апреля российские террористы нанесли удар беспилотниками по Сумам, атаковав гражданскую инфраструктуру. В результате обстрела возник пожар на одном из предприятий города.

Видео дня

Огонь охватил административные, складские помещения, автомобильную и другую технику одного из предприятий. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Россияне ночью ударили 8 БПЛА по гражданской инфраструктуре города Сумы", – говорится в сообщении.

В результате очередной российской террористической атаки возник масштабный пожар, в том числе пострадали административные помещения, склады, автомобили и другая техника одного из предприятий города.

Спасатели привлекли специальную тактическую работу к тушению огня на месте падения вражеских беспилотников из-за высокой пожарной нагрузки. Устройство может гасить очаги горения в труднодоступных и опасных местах.

"Все пожары ликвидированы. Предварительно, травмированных и жертв нет", – проинформировали в ГСЧС.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 6 апреля Россия совершила комбинированный удар ракетами воздушного, наземного, морского базирования и ударными БПЛА, запустив всего 132 средства – 23 вражеских ракеты и 109 беспилотников разных типов. Силы обороны уничтожили над Украиной 40 российских ударных БПЛА и 13 крылатых ракет.

В результате действий врага пострадали Киевщина и Киев, Харьковщина, Хмельнитчина, Черкасщина и Николаевщина.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!