В сутки на фронте произошло 217 боевых столкновений, среди пораженных целей – пункт управления БПЛА врага – Генштаб

Российские оккупанты продолжают наступление на разных направлениях, чтобы прорвать оборону наших защитников и захватить новые территории, так что ситуация на фронте остается сложной. В течение суток 25 декабря на фронте было зафиксировано 217 боевых столкновений.

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Об этом говорится в сводке Генштаба 26 декабря. Враг, пользуясь преимуществом в живой силе и технике, продолжает атаковать наши позиции в то время как ВСУ мужественно держат оборону, предпринимая меры по пресечению наступательных действий оккупантов.

По уточненным данным, вчера враг нанес один ракетный удар, использовав 73 ракеты, и 17 авиаударов с применением 35 управляемых авиабомб. Кроме этого, было совершено более пяти тысяч обстрелов, в том числе 181 из реактивных систем залпового огня, а также применено 2105 дронов-камикадзе.

В Харьковском направлении враг трижды атаковал позиции украинских защитников в районе Волчанска. На Купянском направлении в течение суток произошло семь атак оккупантов. Силы обороны успешно отражали штурмы противника вблизи Двуречной, Песчаной, Колесниковки и Лозовой.

В Лиманском направлении зафиксировано 26 атак врага. Противник пытался прорвать нашу оборону в районах Новоегоровки, Копанок, Зеленой Рощи, Макеевки, Тернов, Ямполевки, Серебрянского леса и в направлении Дружелюбовки. На Северском направлении оккупанты провели две наступательные операции в районе Белогоровки. На Краматорском направлении зафиксировано 11 атак в районах Ступочков, Часового Яра и Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил 13 атак неподалеку от Торецка, Дилиевки и Щербиновки. На Покровском направлении украинские защитники отразили 57 штурмовых атак агрессора в направлении населенных пунктов Зеленое Поле, Воздвиженка, Миролюбовка, Луч, Лисовка, Даченское, Покровск, Новый Труд, Зеленое и Новотроицкое. Противник продолжает накапливать силы для последующих наступлений.

На Кураховском направлении Силы обороны остановили 31 атаку российских войск. Некоторые оборонительные позиции разрушились из-за штурмовых действий и интенсивного огневого влияния противника. Наибольшую активность оккупанты проявляли в районах Петропавловки, Славянки, Ясеново, Курахово, Андреевки и Дачного.

На Времевском направлении враг предпринял 35 штурмовых попыток в районах Константинопольского, Янтарного, Константинополя, Разлива, Великой Новоселки, Новоселки, Благодатного и Времовки. На Гуляйпольском направлении оккупанты однажды пытались прорвать оборону Сил обороны близ Белогорья.

В Ореховском направлении враг дважды штурмовал украинские позиции возле Новоданиловки. Силы обороны Украины упорно работают, чтобы предотвратить продвижение противника вглубь территории страны. На Приднепровском направлении были успешно отражены три вражеских наступательных атаки.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не зафиксировано. В то же время, украинские силы продолжают операцию в Курской области. За прошедшие сутки враг совершил 440 обстрелов на этом направлении. Защитники Украины отразили 26 штурмовых атак оккупантов, одна из боевых стычек до сих пор продолжается.

Украинские воины наносят значительный урон оккупационным войскам в живой силе и технике, а также активно подрывают их наступательный потенциал в тылу. В общей сложности, за минувшие сутки российские войска потеряли 1540 человек. Уничтожены 2 танка, 10 боевых бронированных машин, 24 артиллерийские системы, 1 средство противовоздушной обороны, 63 беспилотника оперативно-тактического уровня, 55 крылатых ракет и 63 автомобиля оккупантов.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 26 декабря Силы обороны Украины успешно отбили очередную атаку дронов, которую совершила страна-агрессор РФ на мирные регионы. Атака продолжалась с вечера предыдущих суток. По состоянию на утро четверга подтверждено уничтожение 20-ти ударных беспилотников в четырех областях. Остальные БПЛА были нейтрализованы благодаря эффективной работе средств радиоэлектронной борьбы.

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