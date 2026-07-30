В Тамани атакован порт, произошел пожар: первые подробности

В ночь на 30 июля в Краснодарском крае было неспокойно, раздавались взрывы. Под атаку попал морской порт в Тамани.

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На объекте зафиксировали многочисленные очаги возгорания. Об этом сообщили Exilenova+ и руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

Что известно об атаке

Информация о возможной атаке беспилотников в регионе начала появляться в местных пабликах ещё вечером 29 июля.

"Краснодарский край, готовьтесь к массовой атаке БПЛА… Приазовье Краснодарского края готовится к массовой атаке БПЛА с Азовского моря и далее в тыловые районы", – говорится в сообщениях.

Уже утром 30 июля стало известно о нападении и последующем пожаре в порту Тамани.

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"Тамань, терминал "Таманьнефтегаз". После атаки фиксируются многочисленные признаки горения", – отмечается в сообщении.

Сегодня утром в Минобороны РФ похвастались, что над территорией страны-агрессора силы ПВО якобы сбили 258 украинских БПЛА.

"Дроны были перехвачены над Волгоградской, Пензенской, Ростовской, Тамбовской областями, Адыгеей, Азовским и Чёрным морями", – сообщили в ведомстве.

Что известно об атакованном объекте

Порт Тамань является одним из важнейших логистических центров на юге России, который играет важную роль в обеспечении военной инфраструктуры страны. Благодаря своему расположению вблизи временно оккупированного Крыма он стал ключевым маршрутом для поставок ресурсов российским войскам, действующим на южном направлении.

Одним из главных направлений работы порта является перевалка нефтепродуктов и сжиженного природного газа. Через его терминалы осуществляется снабжение топливом Черноморского флота и подразделений армии РФ, задействованных в войне против Украины.

Кроме того, Тамань имеет стратегическое значение для экспорта российских энергоносителей. Поступления от их продажи являются одним из ключевых источников финансирования военных расходов, в частности реализации оборонных программ и закупок вооружения.

Напомним, последняя атака на порт произошла 13 мая вблизи населенного пункта Волна. После атаки на территории разразился масштабный пожар. Российские чиновники подтвердили, что на территории предприятия произошло возгорание оборудования.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в ночь на 30 июля на территории страны-агрессора раздавались взрывы и звучали сирены. Под ударом оказался очередной логистический центр Wildberries недалеко от Пензы. В результате ударов на объекте возник пожар, а в небо поднялся черный столб дыма.

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