В центре Донецка раздался громкий взрыв: на месте валит дым столбом. Видео и фото

В субботу, 21 октября, в центре временно оккупированного Донецка раздался мощный взрыв. После этого в небо взвился столб черного дыма.

Фото и видео с места происшествия опубликовали местные Telegram-каналы. Отмечается, что под обстрел попала якобы оптовая база, также повреждена больница профзаболеваний в Калининском районе Донецка (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Видео дня

Напомним, ранее военный эксперт Алексей Мельник высказал мнение, что освобождение временно оккупированного города Донецк пока не является приоритетом Сил обороны Украины по ряду объективных причин. Однако возведенные после 2014 года оборонные рубежи страны-оккупанта России могут оказаться не слишком тяжелым препятствием.

Специалист считает, что оборона врага на этом участке фронта может быть ослаблена из-за перебрасывания сил и средств на другие участки.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Российские оккупанты свозят в Донецк тела своих "двухсотых" с ближайших направлений, в моргах наблюдается острая нехватка мест. Их работники волнуются, что неправильное хранение трупов может спровоцировать эпидемическую инфекционную вспышку.

– В сентябре в Донецке раздались взрывы в здании "администрации" оккупационного т.н. главы "ДНР" Дениса Пушилина. В здании на бульваре Пушкина начался пожар, а крыша частично разрушена.