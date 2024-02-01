В центре внимания – оборонные нужды и не только: Клименко провел переговоры с послом Германии в Украине. Фото

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом ФРГ в Украине Мартином Егером. Стороны обсудили ситуацию в стране, участие подразделений МВД в отражении врага и потребность нашей армии в вооружении и боеприпасах.

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Детали переговоров чиновник сообщил в Telegram. Он отметил, что Берлин уже передал Киеву более 40 автомобилей для пограничников и 6 машин механизированного разминирования. Кроме того, наше государство получило от партнера помощь для Экспертной службы МВД – спецоборудование, реактивы и расходные материалы для проведения ДНК-исследований.

Кроме того, сотрудничество стран ведется по вопросу оформления паспортов для украинцев в Германии. Немецкие представительства ГП "Документ" на протяжении 2023 года выдали около 150 тысяч украинских документов, а также организовали отбор ДНК-образцов для идентификации без вести пропавших граждан.

Клименко выразил благодарность Егеру и правительству Германии за существенный вклад в оборону Украины.

Напомним, в Бундесвере сообщили, что Германия в этом году хочет обучить еще 10 тысяч военных из Украины. На сегодняшний день около 40 000 украинских военных прошли подготовку в ЕС через миссию EUMAM. В Берлине заверили, что в дальнейшем будут твердо стоять на стороне Украины.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Германия объявила о выделении очередного пакета военной помощи для Украины. В него, среди прочего, вошли шесть многоцелевых вертолетов Sea King Mk41, более двух десятков БТР, ракеты для систем ПВО и более тысячи артиллерийских боеприпасов.

– Немецкая компания Rheinmetall построит новый завод по производству боеприпасов, который будет выпускать только для Украины и Германии. Сделать это обещают в рекордно короткие сроки, а саму продукцию выпускать быстро.

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