В Турции предупредили, что из-за усталости между Украиной и Россией может возникнуть 'новая ситуация' в 2025 году

В Турции считают, что и Украина, и Россия уже испытывают усталость от войны. И это может привести к "появлению новой ситуации" в 2025 году.

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Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью Hürriyet. Он добавил, что Анкара имеет "особые отношения с обеими сторонами".

По словам Фидана, Турция поддерживает территориальную целостность Украины.

"Справедливое решение войны должно быть найдено в рамках территориальной целостности Украины", – подчеркнул глава МИД Турции.

Фидан отметил, что между Россией и Украиной продолжается "поиск точек соприкосновения" и ни одна из сторон не хочет проигрыша.

Он добавил, что в Анкаре считают, что Киев и Москва в конце концов должны сесть за стол переговоров – и Турция стремится приблизить этот момент.

"У нас особые отношения с обеими сторонами. Мы без колебаний выслушаем обе стороны. Но друг говорит "горько". Это то, что мы делаем", – подчеркнул глава турецкой дипломатии.

По мнению Фидана, усталость от войны, которую ощущают и в Украине, и в России, может привести к "появлению новой ситуации в 2025 году".

Напомним, в октябре стало известно, что после предупреждения США Турция заблокировала экспорт товаров двойного назначения в Россию. Под запретом оказался экспорт более 40 категорий товаров американского происхождения, крайне необходимых России для продолжения войны против Украины.

Речь идет о микросхемах и системах дистанционного управления, современной электронике, которую регулярно находят в ракетах и беспилотниках, сбитых в Украине, например, процессоры и карты памяти, а также станки и другое оборудование, используемое для производства вооружений.

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