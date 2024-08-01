В Турции спустили на воду новый украинский корвет "Гетман Иван Выговский". Фото видео

Украинский военный корабль "Гетман Иван Выговский" (F-212) в четверг, 1 августа, спустили на воду в Стамбуле. Это второй корвет класса ADA, построенный в Турции для Военно-морских сил ВС Украины.

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Фотографиями с места поделился Clash Report. На мероприятии присутствовали командующий ВМС Алексей Неижпапа, министр обороны Рустем Умеров, первая леди Елена Зеленская, владелец компании Baykar Халюк Байрактар и другие.

"Гетман Иван Выговский" начали строить 18 августа 2023 года. Тогда его стоимость оценивали в 218 миллионов долларов США.

Первый украинский корабль класса Ada "Гетман Иван Мазепа" уже проходит испытания в турецкой акватории Черного моря и в 2024 году войдет в состав ВМС ВСУ.

Эти корветы предназначены для патрулирования, конвойной службы, противолодочной и противовоздушной обороны военно-морских баз и пунктов базирования.

Новые украинские корабли будут находится за границей, пока продолжается полномасштабная война.

Как ранее сообщал OBOZ.UA:

– Противолодочный корвет типа Ada "Гетман Иван Мазепа" спустили на воду в октябре 2022 года на турецкой верфи RMK Marine. Название для корабля было выбрано еще в 2021-м с целью "восстановления исторических традиций национальной армии" и "увековечения памяти выдающегося украинского государственного деятеля".

– В марте 2024 года президент Владимир Зеленский совершил официальный визит в Турцию, где посетил строительство украинского корвета.

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