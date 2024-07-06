В Турции заявили, что нужно создать 'платформу мира' для прекращения войны в Украине

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что российско-украинскую войну необходимо закончить исключительно дипломатическим путем. По его словам, для этого нужно создать так называемую "платформу мира".

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Глава турецкого МИД подчеркнул, что такой путь предотвратит углубление поляризации мира. Об этом Фидан заявил на заседании Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств в Азербайджане, сообщает Haber7.

Турецкий министр заявил, что усилия по установлению постоянного мира в Украине должны быть распространены на более широкой основе. Фидан отметил, что конец войны обеспечить стабильность во всем регионе.

"Необходимо создать мирную платформу, которая предотвратит углубление поляризации, будет иметь высокое качество участия и представительства и будет отдавать приоритет дипломатии", – сказал он.

Кроме того, в ходе этого выступления Фидан упомянул о конфликте Израиля и Палестины. Глава МИД обвинил Израиль в нападении на сектор Газа и заявил о геноциде.

"Нападения Израиля на наших палестинских братьев с 7 октября нарушают международное право во всех аспектах. Мы хотели бы, чтобы все члены Организации турецких государств поддержали дело о геноциде в Международном суде", – заявил Фидан.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном полностью выступил против переговорного прекращения огня. При этом военный преступник заговорил об "окончательном" завершении войны.

При этом ранее Путин заявил о желании вернуться к "Стамбульским договоренностям". Также он в очередной раз соврал, что Украина сорвала процесс переговоров в Стамбуле весной 2022 года по указанию Великобритании.

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