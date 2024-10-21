В Украине функционирует 44 центра рекрутинга: в Минобороны привели статистику их эффективности

На 20 октября в Украине уже функционирует 44 центра рекрутинга. Только за прошлую неделю в них поступило 956 новых обращений от граждан.

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Такую статистику привели в Минобороны Украины. Отмечается, что всего с начала центров работы (по состоянию на 20 октября) к ним обратилось 21 910 человек. Из них 5415 уже рассматриваются как кандидаты в Силы обороны Украины.

Также в ведомстве добавили, что только за прошлую неделю 185 человек перешли на этап разбирательства как потенциальные кандидаты.

В Минобороны также назвали лидеров среди областей по количеству обращений за все время:

Харьковская – 17.3%.

Днепропетровская – 15.9%.

Киев – 14.9%.

Запорожская – 12.8%.

Львовская – 11.7%

На прошлой неделе также открыты новые рекрутинговые центры в Костополе (Ривненская область) и Луцке (Волынь). В Минобороны также отметили, что в центрах рекрутинга не выдают повестки. А все консультации конфиденциальны.

"С адресами рекрутинговых центров и деталями их работы можно ознакомиться на сайте ", – резюмировали в ведомстве.

Справка

Центр рекрутинга украинской армии – пилотный проект Минобороны, предназначенный для построения прозрачной и эффективной модели привлечения украинцев на военную службу.

Рекрутеры предоставляют информацию о вакансиях, а также сопровождают кандидата на пути к назначению на должность в военном подразделении.

Напомним, что несколько дней назад в приложении Действия запустили рекрутинг в Армию дронов. Благодаря новой функции присоединиться к подразделениям БПЛА можно без посещения ТЦК и прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК).

Ранее в Генеральном штабе ВСУ рассказали, что с 1 октября 2024 года украинцы, желающие добровольно присоединиться к рядам Сил обороны, могут самостоятельно выбрать воинскую часть или подразделение. Командиры воинских частей могут призывать военнообязанных без участия ТЦК и СП.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине сократили срок явки в ТЦК по повестке. Раньше он составлял 14 дней.

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