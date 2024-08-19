В Украине изменили условия отсрочки от мобилизации по уходу за родственниками: что нужно знать

В Украине изменили порядок предоставления отсрочки от мобилизации тех, кто ухаживает за родственниками. В правительстве определили, кто должен сообщать о членах семьи, которые могут осуществлять постоянный уход.

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Об этом говорится в постановлении Кабинета министров Украины №930 от 16 августа. Там сказано, что военнообязанные, занятые постоянным уходом за больным отцом или матерью супруги (супруга), должны сообщить в заявлении об отсутствии других трудоспособных членов семьи, которые обязаны и могут осуществлять постоянный уход.

В то же время военнообязанные, занятые постоянным уходом за больной супругой (супругом), ребенком и/или своим отцом или матерью, не указывают в заявлении информацию о других трудоспособных членах семьи, которые обязаны и могут осуществлять постоянный уход.

Между тем военнообязанные, занятые постоянным уходом за членами семьи третьей степени родства, которые являются лицами с инвалидностью I или II группы, должны указать в заявлении об отсутствии членов семьи первой и второй степени родства лица, за которым они осуществляют уход.

ТЦК при принятии решения о предоставлении отсрочки проверяет пребывание такого военнообязанного на военном учете, родственные связи военнообязанного и лица, которое согласно законодательству обязан содержать военнообязанный или за которым осуществляет постоянный уход.

Также проверяется наличие других лиц, место жительства которых задекларировано/зарегистрировано по адресу места жительства военнообязанного или того, кто находится на содержании или нуждается в постоянном уходе.

Ранее мы писали о том, что законом о мобилизации предусмотрены основания, по которым мужчины не могут принудительно забрать в армию. В частности, получить отсрочку от мобилизации можно по семейным обстоятельствам, состоянию здоровья, в случае обучения или профессиональной деятельности.

Как сообщал OBOZ.UA, некоторые категории военнообязанных могут получить отсрочку от призыва, но она не будет постоянной даже если сохраняются соответствующие основания. Поэтому отсрочку от мобилизации необходимо будет периодически продлевать.

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