Украинские воины на поле боя ежедневно "демилитаризуют" в среднем около тысячи российских захватчиков. Встречаются среди них и офицеры армии российского диктатора Владимира Путина.

Так, среди свежеидентифицированных ликвидированных захватчиков – полковник, два подполковника, а также замкомандира десантно-штурмового полка российской армии, в свое время добывший титул чемпиона Европы по рукопашному бою. Детальнее о потерях врага рассказал офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан.

12 мая он опубликовал очередную подборку имен ликвидированных офицеров оккупационной российской армии с резонным замечанием, что "демобилизованных рашнофицерен много не бывает". Эти оккупанты были уничтожены в разное время, однако их имена всплыли только сейчас.

В частности, карма настигла полковника Александра Горючкина. Он, если верить Telegram-каналу "Не жди меня из Украины", был ликвидирован в 2023 году и похоронен в Краснодаре.

Ликвидированы и подполковники ВС РФ Андрей Заплатин и ОМОНа Алексей Великих, на концерт к Кобзону украинскиевоины такжке отправили заместителя командира 328 полка ДШВ Дениса Кокшарова (он, по данным Штефана, в свое время был чемпионом Европы по рукопашному бою).

"Накосили" защитники и российских офицеров рангом пониже.

Так, ликвидированы два майора (Евгений Тамченко и Владимир Тальянов), один капитан (Сергей Никулин), три старших лейтенанта (Алексей Литвинюк, Сергей Бойченко, Дмитрий Красовский), четыре лейтенанта (Виктор Смирнов, Алан Гедгагов, Алексей Кузин, Сергей Тимченко) и три младших лейтенанта (командир штурмового танкового взвода Т-90М "Прорыв" Альберт Курамшин, а также Андрей Колчанов и Гуляев Алексей).

Напомним, только накануне, 11 мая, армия РФ в Украине убитыми и ранеными потеряла 1260 оккупантов. Кроме того, уничтожены 170 единиц военной техники и вооружений, включая самолет и 42 БПЛА.

А за последнюю неделю защитники уничтожили более 8 тысяч оккупантов и свыше 1300 единиц техники.