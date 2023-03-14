В Украине ликвидирован оккупант, который на 8 марта пообещал жене и матери 'скоро вернуться' и мечтал о 'победе'. Видео

В Украине ликвидировали российского оккупанта родом из Осетии Алана Темираева с позывным "Суля". В преддверии Международного женского дня, 8 марта, он отправил матери и жене поздравление с обещанием скоро вернуться, но не уточнил, живым или мертвым – и свое слово сдержал.

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Также захватчик мечтал о "победе". О его ликвидации в Telegram-канале OSINT Georgia сообщил соучредитель международного волонтерского сообщества InformNapalm, OSINT-эксперт Иракли Комахидзе. Он отметил, что "Суля" был "денацифицирован" в тот же день, когда его мать получила поздравление (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Напомним: также на войне против Украины стал "двухсотым" 42-летний российский заключенный Владислав Данильченко, подписавший контракт с ЧВК "Вагнер". Он был приговорен к 20 годам за особо тяжкое преступление, но не досидел два года, вызвавшись пойти на преступную "спецоперацию".

Также защитники Украины ликвидировали оккупанта из Красноярского края РФ, оказавшегося тезкой президента РФ. 33-летний Виталий Владимирович Путин до участия в войне против Украины работал железнодорожником, а на фронт пошел добровольцем.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– по данным Генштаба ВСУ, украинские воины за сутки 13 марта ликвидировали на фронте еще 740 оккупантов и 73 единицы вражеской техники. Общее количество "демилитаризованных" на украинской земле военнослужащих ВС РФ на сегодняшний день достигает уже 160 540;

– в частности, на войне в Украине ликвидировали российского оккупанта Виктора Щасного. Он преодолел более тысячи километров пути из-под Калининграда, чтобы воевать против ВСУ.

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