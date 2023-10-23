В Украине начали делать операции по реконструкции лица раненых военных: присоединились медики из США и 'Метинвест'

Уже более 30 реконструктивных операций на лице и шее получили раненые на войне украинцы в рамках миссии канадских и американских медиков Face the Future Ukraine в Ивано-Франковске 15-22 октября. Помимо сделок, мировые специалисты провели международные симпозиумы по лечению военных травм для украинских хирургов и медперсонала. Одним из организаторов визита миссии в Украину стала гуманитарная инициатива Метинвеста "Спасаем жизнь".

Чтобы выполнить сверхсложные операции, в Украину прибыла команда из 15 мировых специалистов: реконструктивных хирургов, окулопластов, пластических хирургов, оториноларингологов, хирургов-онкологов, анестезиологов и медицинских сестер. Вместе с ними работали и учились украинские специалисты из Ивано-Франковска, Киева и Запорожья.

Украинские медики готовились к операциям в течение пяти месяцев: отбирали пациентов, разрабатывали планы операций, консультировались с иностранными коллегами.

"Для многих пациентов биоинженеры готовили индивидуальные пластины, которые печатали на 3D принтере, чтобы восстановить целостность костей, фрагменты которых были уничтожены при ранении", - говорит глава Украинской ассоциации эндоскопической хирургии головы и шеи Наталья Комашко.

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Пациентами стали военнослужащие из разных уголков Украины. Они имеют тяжелые минно-взрывные ранения лица и шеи: повреждение орбиты глаз, сложные ранения носа и отсутствие фрагментов челюстей. Среди прооперированных — два мобилизованных в ВСУ сотрудника Метинвеста и четверо военных из регионов присутствия компании — Запорожье, Днепропетровщины и Донбасса. Для всех пострадавших реконструктивные операции были безвозмездными.

"В Украине мы видим тяжелейшие комбинированные случаи за весь наш опыт работы. Поэтому планируем продолжать возвращаться раз в пол года в Украину, чтобы помогать вашим защитникам и обучать украинских коллег, чтобы эти операции стали доступны и в Украине", — отмечает основатель и президент фонда Face the Future, профессор Университета Торонто Питер Адамсон.

Напомним, инициативу "Спасаем жизнь" создала Группа Метинвест в координации с Фондом Рината Ахметова в начале российского вторжения в Украину. С начала полномасштабной войны проект помог почти 500 тысяч человек в 70 территориальных общинах. Украинцы получили около 4200 тонн продуктов и средств гигиены, а больницы — медпрепараты, расходные материалы и оборудование на 250 тысяч евро. Также инициатива создала направление протезирования для украинцев, получивших повреждение конечностей из-за войны: процедуру протезирования и лечения на разных стадиях проходят 60 человек, из которых 20 уже получили протезы стоимостью до 30 тысяч евро.