В Украине начали готовить специалистов по изготовлению и использованию боеприпасов для дронов: что известно

Министерство по стратегическим отраслям промышленности Украины совместно с двумя ведущими учебными учреждениями начало реализацию первого экспериментального обучающего курса, ориентированного на производителей и пользователей боеприпасов для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В этой программе участвуют представители соответствующих министерств и военных чиновников, которые будут применять эти продукты на передовой.

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Об этом сообщает пресс-служба Минстратегпрома. Первая группа из 27 слушателей уже начала шестинедельную учебу.

По окончании курсов слушатели получат свидетельство о прохождении курсов повышения квалификации, учебной программой которых предусмотрено изучение конструкции современных боеприпасов к БПЛА, получение навыков обращения с продуктами спецхимии, обеспечение безопасности при обращении с боеприпасами, а также получение практического опыта первичной медицинской помощи.

Первая группа из 27 слушателей уже начала шестинедельную учебу.

До конца 2023 г. курсы по изготовлению и использованию боеприпасов для БПЛА пройдут более 100 сотрудников соответствующих учреждений, ведомств и предприятий.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Украина по мере продолжения войны с Россией сделала ставку на собственные разработки беспилотников, чтобы показать: россияне не "непобедимы" на своей территории, зная, что украинцы не могут использовать западное оружие по РФ. И сегодня в стране делают около полудюжины моделей дронов дальнего действия, в том числе те, которые могут летать на расстояние более 1000 километров.

– Вооруженные силы Украины используют на фронте сверхдешевые одноразовые грузовые дроны Precision Payload Delivery System (PPDS). Эти БПЛА производятся австралийской компанией SYPAQ для обеспечения логистических задач в труднодоступных местах.

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