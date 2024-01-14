В Украине объявляли масштабную тревогу из-за взлета МиГ-31К с 'Кинжалами'

В Украине днем 14 января объявлена масштабная воздушная тревога. Причиной стало то, что в России оккупанты подняли в атмосферу истребители МиГ-31К, являющиеся носителями аэробалистических ракет Х-47м2 "Кинжал".

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Угроза распространилась на все области нашего государства, сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины. Длилась опасность около получаса.

Тревога практически одновременно по всей Украине была объявлена около 12:30– 12-31.

По данным Сил обороны юга, российские МиГи взяли курс в направлении Черного моря.

Об отбое воздушной тревоги в Воздушных силах сообщили в 12:56.

Взлетали МиГ-31К ВВС РФ с военного аэродрома "Моздок", расположенного в Северной Осетии. Там базируется отдельный 485 отдельный вертолетный полк оккупантов, а с лета 2023 года база начала использоваться для ракетных атак на Украину.

Там также базируются дальние бомбардировщики Ту-22М3, которые наносят ракетные удары по Украине.

Напомним, накануне, 13 января, по всей Украине также объявляли воздушную тревогу из-за МиГ-31К. А утром того же дня захватчики совершили массированную ракетную атаку на Украину, во время которой, помимо прочего, запускали и "Кинжалы".

Из 40 средств воздушного поражения, примененных врагом, ПВО уничтожило 8 крылатых ракет, еще более 20 удалось отклонить от курса с помощью РЭБ, поэтому они не достигли целей.

По итогам атаки в Воздушных силах отметили, что у РФ есть очевидные проблемы с новыми ракетами: из шести "Кинжалов", летевших на Украину утром 13 января, целей не достигла половина.