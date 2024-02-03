В Украине объявляли масштабную тревогу: был зафиксирован взлет МиГ-31К

В Украине днем 3 февраля была объявлена масштабная воздушная тревога из-за взлета российского истребителя МиГ-31К. Эти самолеты являются носителями аэробалистических ракет "Кинжал".

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В Воздушных силах Вооруженных сил Украины по состоянию на 11:40 сообщили, что вражеский истребитель взлетел с аэродрома "Моздок" (Северная Осетия).

"Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31 с аэродрома "Моздок", – говорилось в сообщении.

По данным мониторинговых каналов на 11:41, истребитель направлялся в акваторию Черного моря.

Также отмечается, что по состоянию на 11:54 информация о взлете топливозаправщика Ил-78 отсутствовала – если этого так и не произойдет, тревога не затянется.

По состоянию на 12:10 российский МиГ-31К осуществлял обычное патрулирование над акваторией Черного моря без угрозы для Украины, информировали мониторинговые каналы.

С 12:15 тревогу по областям стали отменять.

"Отбой угрозы по МиГ-31К. Сохраняется активность вражеской тактической авиации на восточном и северо-восточном направлениях! Есть угроза применения авиационных средств поражения!" – сообщили в Воздушных силах по состоянию на 12:19.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В ночь на 3 февраля РФ атаковала Украину 14 "Шахедами" и двумя управляемыми ракетами Х-59. Силы ПВО уничтожили девять БПЛА.

– Вражеские ракеты прилетели в Миргородский район Полтавщины, там есть прилеты но, к счастью, обошлось без пострадавших.

– Попадания были и на Днепропетровщине, там вспыхнуло два пожара. Без света остались около 15 тыс. человек. Также обесточены две котельные Кривого Рога, которые обеспечивают 43 тыс. абонентов.

– Утром 3 февраля армия РФ атаковала Купянск Харьковской области управляемыми авиабомбами. В результате повреждены многоэтажный жилой дом и аграрное предприятие.

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