В Украине объявлена воздушная тревога: есть угроза баллистики

Утро 1 июня началось в Украине с масштабной воздушной тревоги. Угроза объявлена для всех регионов Украины из-за взлета МиГ-31К на территории РФ, который является носителем сверхзвуковых ракет "Кинжал".

Об этом сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины. Уже после отбоя часть областей покраснела снова, на этот раз из-за пусков КАБов и угрозы применения баллистического вооружения.

"ВНИМАНИЕ. Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижнегородская область)", – говорится в сообщении, опубликованном в 08:40.

МиГ-31К является носителем сверхзвуковой ракеты Х-47м2 "Кинжал", представляющей угрозу для всех регионов страны.

Отбои тревоги по областям начались около 08:55. Об отбое угрозы для всей территории государства в Воздушных силах заявили в 09:00.

Впрочем, уже в 09:03 часть областей нашего государства снова "покраснела". Из-за активности вражеской тактической авиации и угрозы применения авиационных средств поражения тревога была объявлена в Кировоградской, Херсонской, Николаевской Днепропетровской, Донецкой, Запорожской и Харьковской областях.

Через три минуты в Воздушных силах сообщили о пусках КАБ на Харьковщине и Донетчине.

А в Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях с 09:16 объявлено об угрозе применения врагом баллистического вооружения.

Напомним, ночью российские войска устроили массированную ракетно-дроновую атаку на Украину. За ночь захватчики выпустили по мирным городам и селам нашего государства 100 дронов-камикадзе и ракет разных типов.

Во время воздушного боя, длившегося несколько часов, силы ПВО уничтожили 81 воздушную цель.

При этом избежать попаданий не удалось. В частности, по данным министра энергетики Германа Галущенко, РФ атаковала энергообъекты в пяти областях Украины: там фиксировались разрушения и пожары, энергетики и экстренные службы ликвидируют последствия ударов.