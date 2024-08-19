В Украине объявлена масштабная воздушная тревога: враг запустил БПЛА

Российские оккупационные войска в ночь на понедельник, 19 августа, снова запустили по Украине ударные дроны-камикадзе Shahed-136/131. В ряде регионов была объявлена воздушная тревога, работали силы ПВО.

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Об этом сообщили на официальном Telegram-канале Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Была объявлена угроза БПЛА из южного и северо-восточного направлений.

Движение "Шахедов" по состоянию на 23:50:

– БПЛА из Харьковщины курсом на Полтавщину;

– БПЛА в Полтавской области в направлении Миргорода с востока;

– БПЛА северо-восточнее Николаева, курс северный;

– БПЛА из Херсона на Николаевщину, курс северо-западный.

В 00:53 в Воздушных силах объявили о движении вражеских беспилотников из Полтавской области на Киевскую.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-агрессор Россия на фоне запуска "Шахедов" утром 18 августа по Украине пыталась дважды атаковать Киевщину ракетами. Сначала оккупанты запустили баллистику, а потом крылатые ракеты – вражеские цели защитники неба сбили.

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