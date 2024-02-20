В Украине объявляли воздушную тревогу из-за угрозы применения Россией баллистики

Утром во вторник, 20 февраля, в Украине объявляли воздушную тревогу из-за вероятности ракетных ударов со стороны России. Речь шла об опасности применения врагом баллистического вооружения, она актуальна для ряда регионов.

Об угрозе известили в Воздушных силах ВСУ. Там призвали граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

По состоянию на 06.57 "красными" были Житомирская, Киевская, Черниговская, Полтавская, Черкасская, Кировоградская и Винницкая области. Для Луганщины и Крыма тревога актуальна постоянно.

Мониторинговые каналы известили о движении скоростной воздушной цели с севера в сторону Черкасс, которая впоследствии прекратила свое существование.

"Возможно, была работа РЭБ. Взрывов не было слышно, расчеты ПВО не работали. До отбоя – в укрытиях! Угроза баллистики из Брянской/Курской областей продолжается", – говорилось в сообщении.

В 07:08 Воздушные силы ВСУ объявили об отбое угрозы применения врагом баллистического вооружения.

Как сообщал OBOZ.UA, баллистические ракеты являются одной из сложнейших целей для противовоздушной и противоракетной обороны. Они летят по баллистической траектории, то есть находятся в неуправляемом движении, их тяжело сбивать.

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