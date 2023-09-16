В Украине объявлена воздушная тревога: какие области под угрозой. Карта

Днем 16 сентября в Украине объявили масштабную воздушную тревогу. Военные предупредили об угрозе применения ракетного вооружения.

Тревога связана с угрозой применения баллистического вооружения. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.

По информации Воздушных сил, под угрозой Киевская, Черниговская, Черкасская, Полтавская, Харьковская, Днепропетровская, Николаевская, Запорожская и Одесская области.

Стоит отметить, что во время тревоги взрывы прогремели в Харькове. По информации местный властей, в областном центре зафиксировано как минимум четыре прилета. В областной военной администрации заявили, что на место происшествия выехали экстренные службы.

Жителей регионов, в которых объявлена воздушная тревога, призвали соблюдать правила безопасности и не покидать укрытий до отбоя.

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Напомним, российские войска 16 сентября атаковали Харьков: в областном центре раздались взрывы. Захватчики нанесли по меньшей мере четыре удара по городу.

Ранее сообщалось, что у страны-агрессора РФ осенью 2023 года осталось меньше ракет, чем было год назад, осенью 2022. Однако атаки противника по Украине продолжатся, в том числе и с применением дронов-камикадзе иранской разработки типа Shahed.

Как писал OBOZREVATEL, 10 сентября директор израильской разведывательной службы "Моссад" Давид Барнеа заявил, что Иран намерен продать России ракеты малой и большой дальности в дополнение к БПЛА, которые уже используются оккупантами в полномасштабной войне против Украины. В то же время ряд поставок оружия между Тегераном и Москвой был сорван.

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