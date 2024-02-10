В Украине объявлена воздушная тревога: враг запустил 'Шахеды' из Крыма

Вечером в субботу, 10 февраля, российские войска снова атаковали Украину дронами-камикадзе типа Shahed. Их враг запустил с территории оккупированного Крыма, по областям начала распространяться воздушная тревога.

Сначала в Воздушных силах ВСУ предупредили об угрозе "Шахедов" для Херсонской, Николаевской и Днепропетровской областей. "Зафиксирован запуск врагом нескольких групп ударных БПЛА "Shahed" с района полигона Чауда (Крым)", – писали перед этим военные.

Также была зафиксирована ракета, летевшая на Кривой Рог, однако потом она исчезла с радаров.

Мониторинговые каналы писали, что БПЛА двигались через Херсонщину в сторону Николаевщины, а также в сторону Кривого Рога.

"Группы БПЛА на Днепропетровщине, двигаются в северо-восточном направлении", – отметили в ВС ВСУ.

Тем временем в Кировоградской и Полтавской областях был объявлен отбой.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 10 февраля российские войска атаковали Украину дронами-камикадзе. В общей сложности захватчики запустили 31 "Шахед", силы ПВО сбили 23 вражеских дрона над Одесщиной и Харьковщиной.

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