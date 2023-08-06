В Украине появилась новая военная награда: кто получит "Крест Воздушных сил"
В Украине появилась новая военная награда. Она называется "Крест Воздушных сил". Медаль предназначена для защитников украинского неба.
Об этом сообщает Медийная площадка Сил обороны, координируемая Минобороны Украины. Награду получат бойцы зенитно-ракетных, радиотехнических войск и авиации.
"Это – ангелы-хранители нашего неба. Это Силы, вклад которых в Победу определяется тысячам сбитых ракет, дронов и уничтоженных оккупантов", – говорится в сообщении.
Уже известно, что медалью "Крест Воздушных Сил" будут награждаться военнослужащие и работники Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины за безупречную службу, усердие, разумную инициативу, высокие личные достижения в служебной деятельности; отличные личные показатели в боевой подготовке; выдающиеся заслуги и значительный личный вклад в развитие ВС ВСУ.
Возможно и повторное награждение такой наградой. В таком случае будет вручаться металлическое изображение ромбического знака "Заря" желтого металла, размещаемое на ленте медали.
В общей сложности количество награждений не должно превышать трех раз.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинские военнослужащие, защищающие от оккупантов Херсонское направление, получили награды от главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и командующего Объединенными силами ВС Украины Сергея Наева. Это произошло в субботу, 20 мая.
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