В Украине появилась новая военная награда: кто получит 'Крест Воздушных сил'

В Украине появилась новая военная награда. Она называется "Крест Воздушных сил". Медаль предназначена для защитников украинского неба.

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Об этом сообщает Медийная площадка Сил обороны, координируемая Минобороны Украины. Награду получат бойцы зенитно-ракетных, радиотехнических войск и авиации.

"Это – ангелы-хранители нашего неба. Это Силы, вклад которых в Победу определяется тысячам сбитых ракет, дронов и уничтоженных оккупантов", – говорится в сообщении.

Уже известно, что медалью "Крест Воздушных Сил" будут награждаться военнослужащие и работники Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины за безупречную службу, усердие, разумную инициативу, высокие личные достижения в служебной деятельности; отличные личные показатели в боевой подготовке; выдающиеся заслуги и значительный личный вклад в развитие ВС ВСУ.

Возможно и повторное награждение такой наградой. В таком случае будет вручаться металлическое изображение ромбического знака "Заря" желтого металла, размещаемое на ленте медали.

В общей сложности количество награждений не должно превышать трех раз.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинские военнослужащие, защищающие от оккупантов Херсонское направление, получили награды от главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и командующего Объединенными силами ВС Украины Сергея Наева. Это произошло в субботу, 20 мая.

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