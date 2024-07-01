В Украине предприятия обязали информировать ТЦК о работниках, отказавшихся от получения повесток и уволившихся

В соответствии с новым законодательством относительно мобилизации в Украине руководители предприятий обязаны безотлагательно уведомлять ТЦК и СП о работниках, отказавшихся от получения повесток. Также это требование касается уволившихся работников.

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Такие нормы содержатся в постановлении Кабинета министров №560 от 16 мая 2024 года. В то же время по ст. 42 закона о воинской обязанности руководители и другие должностные лица предприятий несут ответственность за нарушение правил военного учета. Детальнее читайте в материале OBOZ.UA.

Какие обязанности имеют руководители предприятий во время мобилизации

Согласно указанному постановлению Кабмина, руководители предприятий, учреждений, организаций с получением распоряжения руководителя районной, городской госадминистрации (военной администрации) или руководителя районного (городского) ТЦК о проведении мероприятий мобилизации или вызове резервистов и военнообязанных в ТЦК:

– издают приказ руководителя предприятия (учреждения, организации) о проведении оповещения резервистов и военнообязанных, в котором указываются основание и цель издания, перечень лиц, подлежащих оповещению, дата, время и место их прибытия, способы доставки в ТЦК, направивший распоряжение , ответственные лица за осуществление оповещения, порядок осуществления контроля за оповещением и прибытием военнообязанных, другие вопросы;

– организуют через ответственных лиц осуществление оповещения в рабочее время работников предприятия путем вручения повесток под их личную подпись ;

– осуществляют на предприятии информационное обеспечение призыва;

– сообщают в письменном виде в трехдневный срок ТЦК о результатах оповещения и исполнения резервистами и военнообязанными требований законодательства;

– обеспечивают прибытие резервистов и военнообязанных путем их перевозки от предприятия (учреждения, организации) в пункты сбора ТЦК или воинских частей или освобождение их от исполнения обязанностей с учетом времени, необходимого для прибытия в ТЦК, и потребности времени на обратный путь ;

– безотлагательно информируют ТЦК о работниках, отказавшихся от получения повесток, и работниках, написавших заявления об увольнении.

Также постановление правительства предусматривает, что вручать повестки должны представители предприятий, учреждений, организаций – на территории предприятий (учреждений, организаций) и в местах выполнения работниками работ (обязанностей).

Назначение представителей предприятий, уполномоченных вручать повестки, производится приказом руководителя, что является основанием для выдачи удостоверения лица, уполномоченного вручать повестки.

Кроме того, в соответствии с п. 47 постановления Кабмина от 30 декабря 2022 г. № 1487 в случае получения распоряжений ТЦК относительно оповещения о вызове в ТЦК руководители предприятий обязаны:

– выдать приказ (распоряжение) об оповещениях, уведомить его под личную подпись, а в случае выполнения дистанционной, надомной работы, в период их временной нетрудоспособности, пребывания в отпуске или в командировке – рекомендованным почтовым отправлением, почтовым отправлением с объявленной ценностью с описанием вложение в части, касающейся прибытия в соответствующий ТЦК в определенные сроки, и отправить копию соответствующих приказов (распоряжений) и подтверждающую информацию или документы об уведомлении в трехдневный срок в соответствующий ТЦК;

– вручить повестки о явке по вызову в ТЦК;

– письменно сообщить с предоставлением выписок из приказов (распоряжений) ТЦК о лицах из числа призывников, военнообязанных и резервистов, временно нетрудоспособных, находящихся в отпуске или в командировке;

– обеспечить осуществление контроля за результатами оповещения и прибытием в соответствующий ТЦК.

Как наказывают руководителей предприятий за нарушение правил военного учета

За невыполнение обязанностей по мобилизации руководителям предприятий угрожает ответственность по статье 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях, в том числе в виде штрафа. Штраф может налагаться на должностных лиц органов государственной власти, местного самоуправления, юрлиц и общественных объединений за нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации.

Его размер для должностных лиц составляет от 2000 до 3500 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 34 тыс. грн до 59,5 тыс. грн).

Ранее OBOZ.UA рассказывал, кого могут мобилизовать в июле 2024 года. Согласно новому закону о мобилизации с 18 мая действуют усиленные меры призыва.

В случае принудительного доставки в ТЦК можно отказаться от ВВК, а в случае проблем со здоровьем – обжаловать заключение комиссии.

А мужчины, имеющие бронь или отсрочку от мобилизации, могут выезжать за границу.

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