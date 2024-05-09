В Украине продолжили военное положение и мобилизацию: Зеленский подписал законопроекты

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 9 мая, подписал законы №11234 и №11235 о продлении в Украине военного положения и всеобщей мобилизации. Таким образом, они будут продлены еще на 90 дней – до 11 августа.

Об этом говорится на сайте Верховной рады в карточках к законопроектам. Новое продление военного положения вступит в силу с 14 мая и продлится до 11 августа 2024 года.

Это уже одиннадцатое решение о продлении военного положения с момента начала полномасштабной войны.

Ранее сообщалось, что уже 18 мая вступит в силу новый закон о мобилизации. Он предполагает, что все военнообязанные граждане Украины должны обновить военно-учетные данные.

Напомним, в Украине для всех военнообязанных будет введен новый документ. Он будет сделан по единому образцу. В настоящее время прорабатывается нормативно-правовая база, по которой в рамках мобилизационных мероприятий будет выдаваться новый документ военнослужащим, резервистам и призывникам.

Как сообщал OBOZ.UA, военнообязанным, не сообщающим ТЦК и СП об изменении места жительства, могут угрожать административная ответственность и штрафные санкции на сумму около 25 тыс. грн.

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