В Украине проверили 100% ВЛК: какие нарушения выявили

Сотрудники Офиса уполномоченного Верховной рады по правам человека завершили мониторинг 100% военно-врачебных комиссий (ВЛК). Специалисты среди прочего выявили недостаточный организационный уровень, а также значительные нарушения прав во время прохождения Комиссий, влияющих на морально-психологическое состояние воинов и военнообязанных.

Об этом сообщил омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец. По его словам, в институт регулярно обращались заявители, которые отметили более десятка возмутительных нарушенных прав, связанных с работой ВЛК. С начала 2023 года уже поступило 1093 обращения.

"Работники Офиса провели 833 выездных и безвыездных (документальных) мониторингов, что составляет 100%. Осуществлен мониторинг работы 445 ВЛК ТЦК, 388 госпитальных, гарнизонных, в гражданских лечебных учреждениях", – отметил Лубинец.

Он уточнил, что работу по мониторингу деятельности организовали по двум направлениям: ВЛК территориальных центров комплектования, госпитальных гарнизонных и гражданских лечебных учреждений. Отмечается, что удалось охватить проверками все области, даже прифронтовые.

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Омбудсмен отметил, что после совершенных визитов и обработанных обращений обнаружили и подтвердили ряд проблем, касающихся соблюдения прав человека. В частности, Лубинец выделил следующие проблемы:

отсутствие единого реестра военнообязанных с соответствующим наполнением по истории болезни;

формальность в прохождении ВЛК ("Жалобы есть? Нет? Пригоден!");

коррупционная составляющая;

несоблюдение электронной очереди;

невыполнение требования постановления правительства от 18.04.2023 №343 о приобщении к осуществлению медосмотров гражданских учреждений здравоохранения и другое.

" Наш Офис станет инициатором осуществления рабочей группы с участием всех ответственных государственных ведомств, чтобы заложить фундамент для разработки или урегулирования действующих нормативно-правовых актов, касающихся прохождения ВЛК, к сегодняшним вызовам", – подчеркнул Лубинец.

Как сообщал OBOZ.UA, решение Совета национальной безопасности и обороны о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины существенно снизит коррупционные риски и полностью цифровизирует процедуру для дальнейшего контроля.

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