В Украине разрабатывают приложение для военнослужащих 'Армия+': какие услуги будут доступны

Украинские власти разрабатывают мобильное приложение для военнослужащих под названием "Армия+". В нем планируется объединить различные услуги, включая подачу рапорта в два клика, использование удостоверения военнослужащего и получение документа УБД или заказа боеприпасов.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко. Она отметила, что с таким нововведением многие процессы, которые продолжались месяцы, будут решаться за считанные дни.

"После запуска военнообязанного кабинета мы сможем наконец автоматизировать услугу УБД – теперь это будет подача заявки в несколько кликов и получение электронного документа в проекте "Армия+". Теперь этот процесс не продлится месяцами, а до нескольких дней. Потому что это о достоинстве и о том, что государство может делать человечные сервисы для своих граждан", – пояснила Черногоренко.

По словам представительницы министерства, проект "Армия+" определяется как ключевой продукт их команды, ежедневно сосредотачивающийся на ускорении его создания и разработки. Ожидается, что это приложение станет не только инструментом для военных, но и важным средством доступа к цифровым инструментам, программам и системам.

По словам Черногоренко, идея электронных рапортов ее вдохновляет и активно работает над их внедрением. Она объяснила, что рассматривает электронные рапорты как средство облегчения ведения военной деятельности, где военнослужащий может быстро и удобно отправлять документы своему командиру и получать обратную связь по их обработке.

По словам Черногоренко, "Армия+" должна стать центральным продуктом цифровизации. В рамках этого проекта предполагается интеграция медицинских карт, зарплаты и других сервисов, создающих "экосистему для военнослужащего".

Кроме этого, разработчики планируют добавить в "Армию+" функцию "эвакуироваться", с помощью которой в случае необходимости лицо может отправить сигнал и получить помощь, например, на ближайшем стабилизационном пункте.

Черногоренко подчеркнула, что особое внимание при разработке приложения уделяется защите личных данных. Она подчеркнула, что само мобильное приложение имеет встроенные меры безопасности, обеспечивающие защиту конфиденциальности персональных данных благодаря специфической архитектуре, позволяющей защитить агрегацию данных о пользователе.

"Самое мобильное приложение является своеобразным предохранителем от истоков, потому что имеет специфическую архитектуру, позволяющую защитить агрегацию данных относительно человека. Безопасность данных – это наш топ-приоритет. И мы готовы частично пожертвовать сроками релиза в пользу безопасности. Сенситивность этих данных для нас в первую очередь важна", – заверила заместитель министра.

Она добавила, что "Армию+" создают четыре отдельных команд – в общей сложности более 100 человек.

Планируется, что приложение "Армия+" будет сначала для ВСУ, а затем – для всех Сил обороны. Запуск приложения планируется на лето.

Как писал OBOZ.UA:

– Законопроект №10062 предусматривает : возможность создания электронного военнообязанного кабинета, создание приложения для военнослужащих "Армия+", возможность для Украины размещать свои ИТ-системы в облаках стран-членов НАТО, совершенствование взаимодействия реестра "Оберег", цифровизацию процесса приобретения статуса УБД .

– Ранее СМИ сообщали, что нардепы, дорабатывающие новый проект закона о мобилизации, решили отказаться от нормы об обязательной регистрации электронного кабинета призывника.

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