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В Украине разработали шахедоподобный дрон "Батяр": что известно о его характеристиках и применении. Фото и видео

Михаил Левакин
War
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В Украине разработали шахедоподобный дрон 'Батяр': что известно о его характеристиках и применении. Фото и видео

Украинская компания DeepStrikeTech разработала новый многоцелевой ударный дрон "Батяр", способный преодолевать расстояние более 800 км. Разработчики уже провели ряд испытаний своего шахедоподобного беспилотника.

Видео дня

Сначала "Батяр" разрабатывался как дрон-камикадзе для ударов глубоко в тыл врага, однако со временем его возможности были расширены. Об этом рассказали в "Милитарном".

Сейчас "Батяр" уже можно использовать как фальшивую цель, бомбардировщик или фронтовой дрон-камикадзе. Это зависит от установленной нагрузки и программного обеспечения.

60-килограммовый беспилотник с бензиновым двигателем в версии для дальнобойных операций несет боевую часть массой от 18 кг. Заходя на цель в крутом пике, дрон даже в поврежденном состоянии способен удерживать заданный курс.

В Украине разработали шахедоподобный дрон "Батяр": что известно о его характеристиках и применении. Фото и видео

Хотя "Батяр" в похож на российско-иранский "Шахед", это не копия или реплика вражеских дронов. Аэродинамика "Батяра" была полностью просчитана инженерами DeepStrikeTech, а те опирались на западную техническую документацию.

Разработчики говорят, что пытались создать легкий дрон, который можно запускать без специального оборудования даже из обычного автомобиля. Поэтому беспилотник получил такие характеристики:

  • Вес 60 кг
  • Боевая нагрузка – от 18 кг для полета глубоко в тыл, до 30 кг для использования непосредственно на фронте
  • Максимальное расстояние полета – более 800 км
  • Стоимость – ударная модификация до $25 000, фальшцель до $3 500

Отдельно стоит отметить, что "Батяр" имеет сложный комплекс навигации с современной CRPA-антенной со спутниковой коррекцией и оптической системой. Это позволяет дрону не терять курс на цель даже под сильным воздействием помех РЭБ.

В Украине разработали шахедоподобный дрон "Батяр": что известно о его характеристиках и применении. Фото и видео

"Модульная конструкция дрона остается повторяемой, простой и быстрой в производстве. Мы можем научить нового человека работать с корпусными элементами за 7-10 дней. Это открывает двери к масштабному и рассредоточенному производству в разных уголках Украины", – отметили в DeepStrikeTech, добавив, что планируют испытания дрона в боевых условиях.

Как сообщал OBOZ.UA, также в Украине начали испытания новых ударных дронов-камикадзе самолетного типа. Новые беспилотники уже продемонстрировали способность преодолевать дистанцию более 40 километров и точно попадать в цель.

А Rovertech из государственного кластера военных разработок Brave1 представила мобильного многоразового робота-разминировщика "Змей" v1.2. Аппарат уже применяют как в боевом разминировании на передовой, так и в гуманитарных миссиях на деоккупированных территориях.

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