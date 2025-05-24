В Украине разработали шахедоподобный дрон "Батяр": что известно о его характеристиках и применении. Фото и видео
Украинская компания DeepStrikeTech разработала новый многоцелевой ударный дрон "Батяр", способный преодолевать расстояние более 800 км. Разработчики уже провели ряд испытаний своего шахедоподобного беспилотника.
Сначала "Батяр" разрабатывался как дрон-камикадзе для ударов глубоко в тыл врага, однако со временем его возможности были расширены. Об этом рассказали в "Милитарном".
Сейчас "Батяр" уже можно использовать как фальшивую цель, бомбардировщик или фронтовой дрон-камикадзе. Это зависит от установленной нагрузки и программного обеспечения.
60-килограммовый беспилотник с бензиновым двигателем в версии для дальнобойных операций несет боевую часть массой от 18 кг. Заходя на цель в крутом пике, дрон даже в поврежденном состоянии способен удерживать заданный курс.
Хотя "Батяр" в похож на российско-иранский "Шахед", это не копия или реплика вражеских дронов. Аэродинамика "Батяра" была полностью просчитана инженерами DeepStrikeTech, а те опирались на западную техническую документацию.
Разработчики говорят, что пытались создать легкий дрон, который можно запускать без специального оборудования даже из обычного автомобиля. Поэтому беспилотник получил такие характеристики:
- Вес 60 кг
- Боевая нагрузка – от 18 кг для полета глубоко в тыл, до 30 кг для использования непосредственно на фронте
- Максимальное расстояние полета – более 800 км
- Стоимость – ударная модификация до $25 000, фальшцель до $3 500
Отдельно стоит отметить, что "Батяр" имеет сложный комплекс навигации с современной CRPA-антенной со спутниковой коррекцией и оптической системой. Это позволяет дрону не терять курс на цель даже под сильным воздействием помех РЭБ.
"Модульная конструкция дрона остается повторяемой, простой и быстрой в производстве. Мы можем научить нового человека работать с корпусными элементами за 7-10 дней. Это открывает двери к масштабному и рассредоточенному производству в разных уголках Украины", – отметили в DeepStrikeTech, добавив, что планируют испытания дрона в боевых условиях.
Как сообщал OBOZ.UA, также в Украине начали испытания новых ударных дронов-камикадзе самолетного типа. Новые беспилотники уже продемонстрировали способность преодолевать дистанцию более 40 километров и точно попадать в цель.
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