В Украине с 18 июля повестки начнут рассылать по почте: что предусматривает постановление Кабмина

Правительство утвердило порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации в особый период. С 18 июля повестки в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК СП) смогут отправлять по почте.

Такая повестка будет считаться врученной, если не зафиксирован отказ от ее получения или отсутствие военнообязанного по адресу проживания. Об этом говорится в постановлении Кабмина №560.

"Повестка о вызове резервиста или военнообязанного в районный (городской) территориальный центр комплектования и социальной поддержки или его отдела или соответствующего подразделения разведывательных органов, Центрального управления или региональных органов СБУ может быть направлена указанными органами военного управления (органами) средствами почтовой связи рекомендованным почтовым отправлением (почтовым отправлением с объявлением ценности с описанием вложения) с уведомлением о вручении в адрес его места жительства после завершения 60 дней, отведенных законодательством на уточнение своих учетных данных, в том числе адреса места жительства", – говорится в документе.

Если в течение 60 дней резервист или военнообязанный не уточнит свой адрес места жительства, повестка направляется в адрес его зарегистрированного или задекларированного места жительства.

Надлежащим подтверждением оповещения резервиста или военнообязанного о вызове в районный ТЦК при отправке повестки по почте являются:

день получения почтовой отправки лицом, подтвержденный информацией или документами от почтового оператора;

день проставления отметки в почтовом сообщении об отказе получить отправку или об отсутствии лица по адресу места жительства, уведомленному ТЦК при уточнении учетных данных;

день проставления отметки в почтовом сообщении об отказе получить отправку или об отсутствии лица по задекларированному/зарегистрированному адресу места жительства, если лицо не уведомило ТЦК другой адрес.

Также постановлением определена процедура отказа резервиста или военнообязанного от получения повестки. В таком случае представитель, уполномоченный ее вручать, составляет акт отказа от получения повестки, подписывающий не менее двух членов группы оповещения. Акт объявляется гражданину.

Акт отказа от получения повестки передается руководителю районного (городского) ТЦК СП для принятия мер по привлечению нарушителя к административной ответственности.

Также указано, что в случае отказа от получения повестки полицейский, являющийся членом группы оповещения, производит административное задержание и доставляет гражданина в районный (городской) территориальный центр комплектования и социальной поддержки согласно статьям 261 и 262 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Как сообщал OBOZ.UA, с 18 мая Минобороны Украины запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных, призывников и резервистов. В нем мужчины 18-60 лет могут онлайн обновить военно-учетные данные, после чего в программу будет подтягиваться информация из реестра "Оберег".

Уже за первые полсутки в "Резерв+" успешно авторизовалось 150 тыс. граждан, еще сотни тысяч запросов в очереди, сообщили в Минобороны и похвалили украинцев за активность.

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