В Украине сформировали первые три ударные роты БПЛА, они уже готовы к бою, — министр Федоров

В Украине созданы первые три ударные роты дронов. Они полностью укомплектованы всем необходимым, включая пикапы, ударные коптеры и Starlink – и готовы к бою.

Видео дня

Эти ударные роты БПЛА стали первыми в мире, они будут выполнять широкий спектр задач: от наведения артиллерии и проведения разведки до усиления наземных сил во время городских боев. Об этом сообщил вице-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Украинская армия активно трансформируется и получает уникальный опыт в наиболее технологической войне в истории. Ранее вместе с Генштабом анонсировали создание первых в мире ударных рот БПЛА. С совершенно новым подходом к менеджменту, обучению и доктрине применения дронов. Сегодня первые три ударные роты БПЛА уже готовы к бою. Вместе с партнерами полностью их укомплектовали. Передали пикапы, ударные коптеры и Старлинки. Все беспилотники украинского производства. Оборудование для ударных рот Армии дронов приобрели частные доноры", –– отметил чиновник.

Федоров подчеркнул, что беспилотники в рядах ударных рот БПЛА будут выполнять разведывательные и ударные миссии, в частности, будут наводить артиллерию, помогут воинам быть максимально эффективными во время городских боев и сохранять жизни.

Пикапы необходимы им для рейдов мобильных групп в тыл врага, а также для того, чтобы доставлять грузы и эвакуировать раненых.

А терминалы Starlink обеспечат новые подразделения бесперебойной связью на поле боя.

"Все это — наше конкурентное преимущество над россиянами. В рамках проекта президента Владимира Зеленского UNITED24 Армия дронов переросла в обширную государственную программу поддержки развития БПЛА. Смелость и технологии сделают многое для нашей победы. Чтобы мы не теряли лучших людей. Продолжаем развивать Армию дронов вместе с Генштабом, Госспецсвязи, Минобороны и UNITED24", – добавил министр цифровой трансформации.

Напомним, ранее украинские "охотники за дронами" показали "начинку" иранских БПЛА, которыми РФ атакует Украину. Так, разобрав иранский "шахед", военные констатировали, что внутри этого дрона-камикадзе все очень просто, но эффективно. Самым ценным в этом беспилотнике является так называемая CRP-антенна, задача которой – противостоять украинским средствам радиоэлектронной борьбы.

При этом большинство комплектующих произведено западными странами: из-за санкций они не должны были попасть в Иран.

Также сообщалось, что Иран в обмен на "шахеды" получает от России кибероружие, в том числе для наблюдения. США рассматривают растущий военный альянс Москвы и Тегерана как угрозу.