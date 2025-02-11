В Украине создадут полигон для тестирования военных технологий с использованием ИИ: что известно

Министерство обороны Украины планирует создать испытательный полигон для тестирования новейших технологий разминирования, в том числе с использованием искусственного интеллекта. Полигон станет площадкой для исследований, обучения и внедрения инноваций.

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Об этом шла речь на встрече представителей Минобороны, Минэкономики, ГСЧС, ООН и других партнеров. Цель проекта – повысить эффективность гуманитарного разминирования, ускорить обследование территорий, уменьшить риски для саперов и гражданского населения.

"Находящийся в распоряжении Минобороны полигон может стать уникальной платформой для проведения совместных исследований, испытаний и обучения", – подчеркнула представитель секретариата Национального органа противоминной деятельности полковник Ольга Дробот.

На полигоне будут испытывать новые подходы к анализу спутниковых и аэрофотосъемок, а также интегрировать нейросети для автоматического распознавания минных полей. Это поможет быстрее и безопаснее очищать территории от взрывоопасных предметов.

Минобороны призвало международных партнеров принять участие в инициативе, которая может стать уникальной платформой для исследований, обучения и обмена опытом.

Напомним, в украинских Силах обороны запустили новый проект, названный "Линией дронов". Министр обороны Рустем Умеров назвал его революционным и надеется, что это "кардинально усилит наши бригады и масштабирует опыт эффективного уничтожения противника".

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