В Украине создали отдельную эскадрилью F-16 с иностранными пилотами – медиа

В Воздушных силах ВС Украины якобы сформирована эскадрилья, в составе которой на F-16 летают не только украинские, но и иностранные пилоты. Речь идет об опытных ветеранах из США и Нидерландов.

Об этом заявило издание Intelligence Online. Источники СМИ утверждают, что основная задача этого подразделения – это усиление противовоздушной обороны Киева и Киевской области.

Что известно о международной эскадрилье?

Подразделение было создано в условиях максимальной секретности. Оно привлекается к боевым дежурствам и почти ежедневно выполняет задачи по перехвату российских дронов-камикадзе типа "Шахед", крылатых ракет, в частности "Калибров" и Х-101, атакующих энергетическую инфраструктуру. Истребители патрулируют воздушное пространство (часто в ночное время), укрепляя нашу ПВО.

"Вклад западных ветеранов считается наиболее важным в сфере высокотехнологичных компонентов... По данным нескольких источников, близких к Генеральному штабу, украинские экипажи уже имели представление об этих составляющих, но лишь частично, из-за отсутствия многолетней подготовки на подобных западных системах", – утверждают журналисты.

Граждане иностранных стран якобы заключают с украинскими Воздушными силами шестимесячные контракты. Они могут продлеваться "в зависимости от оперативных потребностей".

Формально они не интегрированы в публичную структуру, но принимают непосредственное участие в выполнении боевых задач. Большинство из них имеют значительный опыт участия в операциях за рубежом, в частности на Ближнем Востоке и в Афганистане.

Подчеркнем, что официально украинское военное командование не подтверждало обнародованную журналистами информацию.

