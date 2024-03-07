В Украине уклонистов могут ограничить в праве управлять транспортными средствами: что известно

В законопроекте о мобилизации, который рассматривается в парламентском комитете по национальной безопасности, содержится лишь одно ограничение для "уклончан". Если его учтут при голосовании за документ, они потеряют право на управление транспортными средствами.

Об этом сообщил член комитета Верховной Рады Федор Вениславский. По его словам, депутаты не согласились со всеми предложенными ограничениями, включенными в редакцию документа после первого чтения.

Народные депутаты пришли к консенсусу относительно одного ограничения – потеря права на управление транспортными средствами для лиц, которые не выполнили требований Территориальных центров управления.

"Право на распоряжение находящимися на счете денежными средствами, право выезда за границу и право управления транспортным средством. Депутаты пришли к консенсусу сейчас, и мы допускаем только одно ограничение – право управления транспортными средствами лицам, которые не выполнили требование ТЦК и не явились для оформления документов для уточнения данных и не явились за повесткой, которую получили", – сказал Вениславский.

Также он отметил, что этот законопроект имеет целью предотвратить злоупотребления правом на отсрочку от призыва, в частности, в сфере обучения в высших учебных заведениях и некоторых положениях об опеке лиц с инвалидностью.

Нардеп уточнил, что нынешний закон не ограничивает количество высших образований, поэтому лицо может получать второе, третье или даже пятое высшее образование, что дает основание для отсрочки от призыва.

"Мы это точно уберем и будет уже последовательное высшее образование, то есть высшее, высшее, магистерская и аспирантура", – отметил он.

Вениславский также отметил, что основания, связанные с опекой над лицами с инвалидностью, больше не будут рассматриваться как основания для отсрочки от призыва. В этом контексте он рассказал о случаях, когда множество военнообязанных оформлялись как опекуны над одним недееспособным лицом.

Напомним, 27 февраля Комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности провел первое заседание по рассмотрению законопроекта о мобилизации. И уже забраковал некоторые инициативы, в частности, по электронным повесткам и блокированию банковских карт. Комитет выступил против ограничения прав людей, в частности блокировки счетов и ограничения через суд выезда за границу.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Президент Владимир Зеленский заявил, что украинское законодательство о мобилизации, которое было до полномасштабной войны с РФ, не отвечает современным реалиям. Что касается сроков принятия соответствующего законопроекта и его деталей, то за это будут отвечать депутаты ВРУ.

– Президент подписал законопроект о демобилизации срочников. Однако конкретные сроки в документе не указаны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!