В Украине воздушная тревога: враг запустил "Шахеды" через Сумщину

Утром в воскресенье, 20 октября, в части областей Украины повторно объявили воздушную тревогу из-за угрозы российских дроновых ударов. Враг продолжал запускать "Шахеды", на этот раз они летели через Сумскую область.

Видео дня

О движении российских БПЛА над регионами сообщили Воздушные силы ВСУ. Граждан призвали позаботиться о собственной безопасности и пройти в укрытия.

По данным военных, около 06:00 фиксировалось движение "Шахеда" на Сумщине с курсом на запад.

Через некоторое время сообщалось о новых группах БПЛА, входящих с территории РФ в Сумскую область – снова курсом на запад. Угроза дроновых ударов существовала для Черниговщины и Полтавщины.

Прежде о вражеских БПЛА в воздушном пространстве Украины сообщали около 04:00. В частности, дроны-камикадзе кружили на Винниччине (в Винницком районе).

Впервые об этой очередной дроновой атаке со стороны России военные известили в ночь на 20 октября. Тревога была объявлена в большинстве областей от северо-востока до запада, а также частично на юге. Часть вражеских БПЛА фиксировали на Киевщине, в столице работала ПВО.

Кроме этого, существовала угроза применения Россией баллистического вооружения в областях, где была объявлена воздушная тревога. После полуночи взрывы прогремели в Кривом Роге. Сумщину и Харьковщину враг обстреливал КАБами.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 19 октября войска РФ нанесли два авиаудара по центру Запорожья. В результате действий военных преступников пострадали десять человек, среди них – дети.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!