В Украину прибыл Благодатный огонь. Фото

В ночу на Пасху 16 апреля в Украину прибыл Благодатный огонь. Его привезли в Святую Троицу Православной церкви Украины в Луцке и далее передадут всем храмам ВЦУ.

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В частности, и в Киево-Печерскую Лавру. Первое фото опубликовал "5 канал".

Как сообщил "Карпатский объектив", Святой свет доставлен чартерным рейсом в аэропорт румынского города Сату-Маре, а оттуда – на границу с Украиной. Инспекторы таможенного поста "Дьяково" Закарпатской таможни "посодействовали" быстрому перемещению частицы Благодатного огня через границу, чтобы верующие как можно быстрее отнесли его в свои дома и храмы, поделились с семьей и друзьями.

Напомним: 15 апреля в Иерусалимском храме Гроба Господня (Кувуклии) состоялась ежегодная церемония восхождения Благодатного огня. В этом году из соображений безопасности полиция Израиля ограничила допустимое количество верующих в храме Гроба Господня – не более 1800 человек внутри и 1200 рядом со святыней, тогда как раньше церемонию могли посещать 10 тысяч человек.