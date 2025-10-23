В Украину вернули 1000 тел погибших, которые по утверждению России принадлежат украинским военнослужащим

В четверг, 23 октября, состоялись масштабные репатриационные мероприятия. В Украину вернули 1000 тел, которые, по данным российской стороны, принадлежат украинским военнослужащим.

Следователи правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД в ближайшее время проведут все необходимые экспертизы и идентификацию репатриированных тел. Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Известно, что репатриационные мероприятия состоялись благодаря совместной работе многочисленных государственных структур: Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Объединенного центра при СБУ, Вооруженных Сил Украины, МВД, Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариата Уполномоченного по вопросам пропавших без вести, ГСЧС и других органов сектора безопасности и обороны.

Особая благодарность выражается Международному Комитету Красного Креста за содействие в проведении репатриации.

Отдельно отмечена работа Центрального управления ЦВС ГШ ВСУ и Объединенного центра обеспечения мероприятий ЦВС ВСУ, которые отвечают за перевозку тел в государственные специализированные учреждения и организацию их передачи правоохранительным органам и судебно-медицинским экспертам.