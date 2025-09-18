В Украину вернули тысячу тел, которые по утверждению России принадлежат украинским военным: будут проведены экспертизы

В четверг, 18 сентября, в рамках репатриационных мероприятий в Украину вернули 1000 тел, которые, по утверждению российской стороны, принадлежат украинским военным. В ближайшее время будут проведены необходимые экспертизы и идентификация погибших.

Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными (КШППВ). "Сегодня состоялись репатриационные мероприятия. В Украину возвращено 1000 тел, которые по утверждению российской стороны принадлежат украинским военнослужащим", – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в ближайшее время следователи и экспертные учреждениями МВД проведут все необходимые экспертизы и идентификацию репатриированных тел.

Репатриационные мероприятия удалось провести совместно с усилиями Объединенного центра при СБУ, ВСУ, МВД, Офиса уполномоченного Верховной Рады по правам человека, Секретариата уполномоченного по вопросам лиц пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС и других структур сектора безопасности и обороны.

Кроме того, в Координационном штабе выразили благодарность за содействие Международному Комитету Красного Креста.

Также отдельно поблагодарили личный состав ВСУ, который осуществляет перевозку репатриированных павших Героев в определенные государственные специализированные учреждения, организует передачу погибших представителям правоохранительных органов в системе МВД и судебно-медицинской экспертизы в системе Минздрава.

Следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД в кратчайшие сроки будут установлены личности погибших, заверили в Координационном штабе.

