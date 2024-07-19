В ВМС заявили о сбитии ракеты 'Искандер' над Одесщиной и назвали это 'знаковым' событием: почему такие цели трудно уничтожить

Ракета оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер", которой российские оккупанты в четверг обстреляли Одесскую область, была сбита. Это событие очень знаковое.

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Об этом сообщил спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук на своей странице в Facebook. Он подчеркнул важность этого события.

"Ракета ОТРК Искандер, которая вчера атаковала Одесскую область, была сбита. Знаковое событие. Несколько предыдущих ракет избивали по нашей портовой инфраструктуре", – говорится в сообщении.

Стоит отметить, что командир 96-й зенитной ракетной бригады Воздушных сил ВСУ полковник Сергей Яременко ранее объяснял, что сейчас только две системы способны уничтожать баллистические ракеты такого типа – Patriot и SAMP/T.

По его словам, для защиты крупных административно-промышленных центров Украине нужно получить, по меньшей мере, вдвое больше таких систем.

"Чтобы они работали всегда в паре, потому что есть определенные вопросы относительно регламента, ремонта, подготовки. Не может такой комплекс непрерывно работать 24/7. Аппаратуре тоже нужно отдыхать. И еще нужно определенное количество этих комплексов на основных направлениях линии боевого столкновения", – объяснил Яременко.

Напомним, в четверг, 18 июля, взрыв прогремел в Одессе. Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов. Он отметил, что была объявлена баллистическая угроза.

Как сообщал OBOZ.UA, российские террористы 18 июля также нанесли удары по центру Херсона. В результате обстрела ранения получили три человека, в том числе 16-летняя девушка и ее мать, врачи борются за жизнь несовершеннолетней.

Кроме того, 18 июля российские террористы атаковали Донбасс из разнокалиберного оружия. В результате обстрела погибли пять человек и еще шестеро получили ранения.

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