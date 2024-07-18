В Одессе раздался взрыв: была объявлена баллистическая угроза

Страна-агрессор продолжает терроризировать Украину. В четверг, 18 июля, взрыв прогремел в Одессе.

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Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов. Он отметил, что была объявлена баллистическая угроза.

"Четвертая в день угроза баллистики из Крыма. Одесса, пожалуйста, находитесь в безопасных местах! Найти ближайшее укрытие можно на интерактивной карте "Бомбохранилища/Укрытие". В городе слышны взрывы!" – написал чиновник в Telegram.

Детали атаки уточняются.

Как сообщал OBOZ.UA, российские террористы 18 июля также нанесли удары по центру Херсона. В результате обстрела ранения получили три человека, в том числе 16-летняя девушка и ее мать, врачи борются за жизнь несовершеннолетней.

Кроме того, 18 июля, российские террористы атаковали Донбасс из разнокалиберного оружия. В результате обстрела погибли пять человек и еще шестеро получили ранения.

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