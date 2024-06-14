'В войне началась ключевая стадия': глава Пентагона призвал увеличить поставки оружия Украине

Соединенные Штаты Америки и страны-союзники должны увеличить поставки оружия Украине. Это необходимо сделать, поскольку война вступила в "ключевую стадию".

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Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин во время брифинга в Брюсселе. Он также отреагировал на циничные заявления Путина по поводу переговоров с Украиной.

По его словам, Украине нужно пополнить свои запасы вооружения.

"Нам необходимо делать больше на этом направлении. Наступила ключевая стадия (в войне – ред.), и Украине необходимо пополнить свои запасы вооружений", – сказал глава оборонного ведомства США.

Кроме этого, Остин прокомментировал заявление российского диктатора Владимира Путина об условиях начала мирных переговоров.

Глава Пентагона напомнил, что Путин незаконно оккупировал территорию суверенного государства и не имеет права диктовать Украине, что ей делать для восстановления мира.

"Это как раз то поведение, которое мы не хотим видеть. Мы не хотим видеть, как лидер какой-то страны решает, что он хочет передвинуть границы и аннексировать территорию своего соседа", – сказал Остин.

Глава Министерства обороны США подчеркнул, что Путин может хоть сегодня прекратить непровоцированную войну, в которой он потерял сотни тысяч военных погибшими и ранеными, если этого захочет.

"И мы призываем его это сделать и вывести свои войска с суверенной территории Украины", – подчеркнул Остин.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин выдвинул циничные условия переговоров с Украиной для завершения войны и попытался угрожать. По его словам, украинские войска должны выйти из всей территории четырех украинских областей, а Киев должен заявить об отсутствии планов вступить в НАТО.

Как сообщал OBOZ.UA, США разрешили Украине ограниченно бить предоставленным оружием по РФ. ВСУ теперь могут перехватывать ракеты и авиацию над территорией РФ, бить по военным целям и вести контрбатарейный огонь с другой стороны границы. Запускать ракеты большой дальности по России, такие как ATACMS все еще запрещено.

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