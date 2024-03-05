В Воздушных силах объяснили, почему не удастся сбивать все дроны, которыми РФ атакует Одессу

Представитель Воздушных сил объяснил, почему противовоздушная оборона не может сбить все российские цели при обстреле Одессы и области. Основными причинами являются географическое положение города и расположение противовоздушной обороны.

Такое заявление сделал спикер Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат. Об этом он сказал в эфире всеукраинского телемарафона.

По словам Игната, труднее всего сбивать беспилотники, которые оккупанты запускают из временно оккупированного Крыма и Приморско-Ахтарска.

"К сожалению, не удается уничтожать все беспилотники, которыми атакует Россия с юга. В частности, с оккупированного Крыма, а также из Приморско-Ахтарска обычно наносят удары. На этот раз Балаклава, именно оттуда были запущены беспилотники", - рассказал он.

Представитель Воздушных сил пояснил, что среди проблем, с которыми сталкиваются Силы обороны при сбивании враждебных целей, это географическое расположение города и расположение самой ПВО, поскольку Одесса находится на побережье Черного моря, имеет густонаселенные районы и обширную инфраструктуру.

"Поэтому расположение противовоздушной обороны именно в Одесском регионе построено так, что не всегда удается перехватывать и беспилотники, и ракеты на подступах к самому городу. Это вызвано его географическим расположением", – добавил Игнат.

Напомним, в ночь на 2 марта российские войска атаковали Украину 17 дронами. Силы ПВО сбили 14 из них. В Одессе в результате попадания "Шахеда" в жилую многоэтажку был полностью разрушен подъезд.

Ранее сообщалось, что в результате российского теракта погибла многодетная семья военных. Мужчину с женой и одним ребенком спасатели обнаружили под завалами. Тела еще двоих их детей обнаружили позже.

Среди жертв теракта – три ребенка: мальчики 3 года и 4 месяца, а также 8-месячная девочка. В частности, 4-месячный малыш погиб вместе со своей мамой. А трехлетний мальчик – с папой, мама малыша в тяжелом состоянии госпитализирована в реанимацию. Еще одну маму с ребёнком обнаружили под завалами утром 3 марта.

Как сообщал OBOZ.UA, российский теракт в Одессе с ударом дроном-камикадзе по многоэтажному дому привел к существенным разрушениям и трагическим последствиям. Масштабы разрушений жилого дома позволяют предположить, что оккупанты могли использовать в дроне термобарическую боевую часть.

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