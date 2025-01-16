В Воздушных силах определились, каких специалистов не будут переводить в пехоту: список специальностей

В Воздушных Силах создана специальная комиссия. Она уже работает с целью недопущения перевода военнослужащих дефицитных специальностей, что может оказать существенное влияние на боеспособность подразделений.

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Об этом говорится в сообщении командования Воздушных Сил ВСУ. Также отмечается, что была организована работа "горячих линий" для обеспечения обратной связи с военными.

Кроме того, комиссия изучает положение о переводе военнослужащих Воздушных Сил в другие роды и виды Вооруженных Сил Украины.

"Прежде всего, это касается тех, кто эксплуатирует и обслуживает технологическую авиационную технику, технику зенитных ракетных, радиотехнических войск, специалистов РЭБ и других специальностей, укомплектованных мобильных огневых групп, а также военнослужащих, которые проходили обучение за рубежом на западные образцы вооружения", – пояснили в сообщении.

В командовании ПС ВСУ отметили, что "были приняты соответствующие решения по недопущению перевода военнослужащих дефицитных специальностей в другие роды и виды Вооруженных Сил".

"В настоящее время комиссия Воздушных Сил проверяет, имеют ли место нарушения. Если такие случаи будут установлены, будут приниматься решения об их исправлении", – подчеркнули в сообщении.

Также в органах военного управления работают горячие линии (call-центры) и электронная почта, куда можно обратиться для обратной связи.

В командовании Воздушных Сил:

Телефон 0800500410-2-5, почта: callcenter.ps @ps.mil.gov.ua.

В воздушных командованиях:

– "Центр" – тел: 095 768 6398, почта: [email protected];

– "Юг" – тел: 050 934 8119 почта: [email protected];

– "Запад" – тел: 0 322 355 589, почта: [email protected];

– "Восток" – тел: 0800500410-2-4, почта: [email protected].

Напомним, что некоторые категории личного состава из разных видов Вооруженных сил Украины могут быть переведены на службу в Сухопутные или Десантно-штурмовые войска. Как утверждают в Генштабе, такой шаг вынужден из-за острого дефицита пехотинцев на фронте.

Кроме того, президент Украины позже заявил, что при переводе тех или иных военных из разных видов войск в пехотные подразделения будет его требование "не уменьшать состав специалистов". Прежде всего, это касается инженеров Воздушных сил.

Позже в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины официально опровергли слухи о переводе специалистов инженерно-авиационной службы Воздушных сил в пехотные подразделения. Там заверили, что подобный шаг не планировался и не планируется.

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