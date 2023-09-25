В Воздушных силах показали, как уничтожали враждебные цели в небе над Одесщиной

Страна-агрессор Россия ночью 25 сентября нанесла удары по Одесской области. Оккупанты запустили в сторону Одесщины дроны, ракеты "Калибр" и "Оникс".

Абсолютное большинство из этих целей было сбито военными Воздушных сил ВСУ. Об этом сообщил командующий ПС ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук. Он также обнародовал видео боевой работы украинских защитников.

"Сегодня ночью враг снова коварно ударил по Одессе! 30 из 33 воздушных целей уничтожены!" – говорится в сообщении.

Олещук уточнил, что на кадрах показана боевая работа подразделений 160-й зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Юг", которые обеспечили этот результат.

"Спасибо, воины! Также спасибо за точность летчикам-истребителям и противовоздушной обороне Военно-Морских Сил! Вместе – к победе!" – резюмировал командующий ПС ВСУ.

Видео дня

Заметим, что во время ночной воздушной тревоги в понедельник первые несколько взрывов в Одессе было слышно после 00:10. Впоследствии громкие звуки повторились. Тогда в Воздушных силах ВСУ предупредили, что в сторону Одесской области двигались ударные дроны-камикадзе типа Shahed. Позже там указали, что в сторону региона летят дроны, ракеты "Калибр" и "Оникс".

По словам руководителя прессцентра Сил обороны юга Натальи Гуменюк, войска РФ запустили по Одесщине 19 дронов Shahed-136/131, а также 12 крылатых ракет "Калибр" и две сверхзвуковые - "Оникс". Защитники неба сбили все "Шахеды" и 11 "Калибров", а остальные цели привели к прилетам. В результате погибли два человека.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время воздушной атаки 23 сентября войска РФ ударили по Одесщине сверхзвуковыми ракетами "Оникс". Две из этих неприятельских целей попали в рекреационную зону на открытой территории, обошлось без пострадавших.

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