В Воздушных силах показали обломки российских крылатых ракет ''Калибр'' и Х-101, сбитых силами ПВО 9 марта. Фото

Украинские военные из Воздушных сил показали, во что превращаются знаменитые ракеты "Калибр" и Х-101, которые оккупанты регулярно используют для атак по нашей территории, после того как над ними "поработают" системы ПВО. Хваленые снаряды России на украинской земле превращаются в обыкновенную груду металла.

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Кадры с бывшими "калибрами" опубликовали военные ВС ВСУ на своем Telegram-канале. Осколки вражеских ракет все равно оградили лентой, чтобы предотвратить несчастные случаи.

Все указанные ракеты были сбиты 9 марта, когда армия захватчиков провела очередную серию атак по украинским регионам.

Х-101 – стратегическая крылатая ракета "воздух-земля" с использованием технологий снижения радиолокационной заметности. Предназначена для уничтожения бронетехники, радиолокационных станций, надводных кораблей и других целей. Семейство ракет Х-25 имеют осколочно-фугасную боевую часть массой от 86 кг — до 136 кг (в зависимости от модификации).

Напомним, что российские "Калибры" представляют собой ракетные комплексы нескольких видов. Чаще всего они применяются для противокорабельной обороны и поражения стационарных (малоподвижных) наземных целей. "Калибры" могут летать в широком диапазоне скоростей от дозвуковых до превышающих скорость звука в три раза. При этом точность попадания, что на дистанции 300 км, что - на 2500 км одинаковая.

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 9 марта Россия устроила новую ракетную атаку по регионам Украины. Около 05:50 и после 07:00 мощные взрывы прогремели в Киеве: после первого из них над местом удара в небо поднялся дым, а после второго загорелись автомобили возле домов.

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