В Воздушных силах разъяснили, почему Россия запускает ракеты из Каспия

Армия России стала запускать ракеты из акватории Каспийского моря. Это делается для того, чтобы они не падали на российские города.

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Об этом сообщил спикер Командования Воздушных Сил Украины Юрий Игнат. Он дополнил, что возможны случаи падения ракет и бомб на территории России из-за того, что пилоты выпускают их раньше, чтобы избежать риска попадания в зону действия украинской ПВО.

Как заявил Игнат, причина запуска ракет из Каспийского моря заключается в том, что не всегда удается достичь цели при запуске ракет из самолетов, и они могут упасть в непредназначенном месте, что может быть опасно для граждан России.

"Такое уже случалось в Ростовской области , когда они пускали оттуда, а также из Волго-Донского района. Там ракеты падали прямо на дома", – сказал Игнат.

Он добавил, что падение ракет, бомб на территории России может быть и из-за того, что пилоты самолетов выпускают их раньше, поскольку не хотят рисковать и попадать в зону действия украинского ПВО.

Игнат заявил, что Россия, вероятно, будет продолжать обстрелы, так как украинские силы пока не обладают возможностью поразить самолеты, с помощью которых осуществляются эти атаки.

Следует отметить, что Россия, вероятно, отходит от ударов большой дальности по Украине. В атаке, состоявшейся 28 апреля – первой с начала марта 2023 года, участвовало меньшее количество ракет, чем в зимний период, и вряд ли она была направлена на энергетическую инфраструктуру Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты рассчитывают логику срабатывания украинского ПВО и пытаются сделать свои средства поражения максимально незаметными. По этой причине в море долго дежурили подводные ракетоносители.