В Воздушных силах сказали, сколько российских 'Кинжалов' уничтожено за май – июнь

Украинские зенитные ракетные войска разрушили миф о "непобедимом" российском "Кинжале": в течение мая – июня силы ПВО сбили 13 российских аэробаллистических ракет Х-47, которые в Кремле называли "гиперзвуковыми". Также уничтожены более 20 других баллистических ракет и значительное количество иранских дронов-камикадзе.

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За надежную защиту украинского неба воины зенитных ракетных войск Воздушных сил получили награды и наградное оружие. Об этом рассказал командующий ВС ВСУ Николай Олещук.

"Вручил заслуженные награды воинам зенитных ракетных войск Воздушных сил, защищающих Киевщину (и не только) от ракетного терроризма России. Да, это те ребята, которые досрочно завершили обучение за рубежом, как можно быстрее обеспечили боевую работу ЗРК Patriot и разрушили миф о "непобедимом" российском "Кинжале", – отметил командующий Воздушными силами.

Он рассказал, что с начала мая защитники украинского неба уничтожили более 30 баллистических ракет, почти половину из которых составили российские "Кинжалы". В государстве-агрессоре уверяли, что эти ракеты якобы невозможно сбить.

"13 ракет Х-47 "Кинжал" уничтожены в течение мая – июня, а еще – более двадцати баллистических ракет и другого российско-иранского хлама! Спасибо, воины, за отличную боевую работу! Также спасибо партнерам, чья техника сегодня спасает жизнь украинцев Вместе — к победе!" – подчеркнул Олещук.

Напомним, днем 16 июня российские войска атаковали Киев "Кинжалами" и "Калибрами": атака произошла во время пребывания в Украине "мирной делегации" африканских лидеров. Так что президенты нескольких государств Африканского континента, приехавшие убеждать президента Украины Владимира Зеленского в необходимости пойти на уступки российскому диктатору Владимиру Путину, вынуждены были пережидать атаку в бомбоубежище.

В тот день силы ПВО сбили шесть "Кинжалов", шесть "Калибров" и два дрона: ни одна из запущенных Россией ракет не достигла целей, также уничтожены все "Шахеды".