В Воздушных силах указали направления, с которых РФ запустила Shahed по Украине

В ночь на 18 марта Россия атаковала Украину иранскими дронами-камикадзе с двух направлений. "Шахеды" войска РФ запускали с восточного побережья Азовского моря и российской Брянской области.

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Запуская дроны с севера, Россия пыталась атаковать Киевскую область и западные области. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

“Обычно направление одно. Чаще всего в последнее время было восточное побережье Азовского моря, откуда они через море заходят через оккупированные территории — Запорожскую область, другие и продолжают идти по своему направлению. Сегодня ночью, точнее — с 21 вечера, тоже запустили с двух направлений. Фактически одновременно после 21 использовали также Брянскую область для того, чтобы атаковать именно Киевщину. И дальше уже западные регионы Украины. То есть, редко, но пускают уже и с двух направлений", – отметил военный.

Сбивали иранские дроны минувшей ночью силами и средствами трех воздушных командований: "Центр", "Запад" и "Восток".

"Речь идет о зенитных ракетных системах, а также истребительной авиации, которые перехватывали на разных направлениях – это западные регионы Украины, центральная Украина и на восточном направлении", – отметил Игнат.

Из 16 запущенных "Шахедов" украинские воины смогли сбить 11-ть.

“К сожалению, не все 100%, как это иногда бывает, но цель тоже непростая. "Шахеды" ночью тяжело сбивать силами мобильных огневых групп, потому что нет визуальной привязки. Поэтому те огневые средства, включая истребительную авиацию, которые имеют радиолокационные средства для обнаружения целей — в темное время суток или ночью, более эффективно отрабатывают по "Шахедам" именно вот в такое время", – объяснил причины не 100% сбития представитель Воздушных сил.

Напомним, в ночь на 18 марта Россия атаковала Украину 16-ю иранскими дронами-камикадзе. Силы ПВО Украины сбили 11 из них. Атака осуществлялась с двух направлений – с восточного побережья Азовского моря и Брянской области России.

В Новомосковске Днепропетровской области зафиксирован прилет по критической инфраструктуре, в Киевской и Житомирской областях были слышны взрывы. По предварительным данным, в этих регионах сработало ПВО. Все "Шахеды", летевшие на Киев, были сбиты.

Как отметила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк, опасность ракетных ударов по Украине не уменьшилась и запуск иранских дронов-камикадзе может быть предвестником применения более серьезных вооружений.