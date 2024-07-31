В ВСУ показали, как минусуют технику врага под Волчанском. Видео

Украинские защитники продолжают ликвидировать технику и личный состав российских оккупационных войск. Так, недавно николаевские морпехи показали, как отминусовали бронетехнику противника под Волчанском.

Видео дня

По автотранспорту врага отработали бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского. Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале бригады.

"Минусуем военную технику врага под Волчанском. Работают "Совы" николаевских морпехов", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что украинские военнослужащие эффектно уничтожили вражеский танк, который оккупанты со всех сторон прикрыли металлом. FPV-дрону наших воинов это не помешало.

Как сообщал OBOZ.UA, на Кураховском направлении захватчики устроили массированный механизированный штурм. В атаку они бросили около 60 единиц бронетехники, а также 10 мотоциклов и баги.

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