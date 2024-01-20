В ВСУ показали, как одним дроном выбили оккупантов из занятой позиции. Видео

В сети показали, как украинские бойцы на фронте одним беспилотником выбили оккупантов из занятой позиции. Таким образом, защитники напомнили о важности FPV-дронов на войне.

Видео дня

Видео было опубликовано в Telegram Сухопутных войск Украины. На кадрах видно, как украинский дрон кружит над вражескими позициями, а испуганные оккупанты разбегаются по сторонам.

FPV-дроны – вид беспилотников, управление которыми осуществляется с помощью функции передачи видео в реальном времени с камеры. Оператор управляет беспилотником с помощью пульта и видит местность вокруг беспилотника в реальном времени с помощью специальных очков, как будто он сидит внутри самого беспилотника, подобно пилоту. В гражданской жизни такие дроны используют для развлечений.

Напомним, в ГУР Минобороны показали, как их бойцы уничтожили дорогой российский зенитный ракетный комплекс. Точным ударом защитники превратили ЗРК "Тор" в металлолом.

Примечательно, что путинские террористы увидели украинский БПЛА и пытались сбить его ракетой, выпущенной из ЗРК "Тор". В результате враг промазал, а выстрел этого зенитного ракетного комплекса стал последним.

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